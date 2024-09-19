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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Перу 1750 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1750 L R
Средняя цена 6900 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
4 эскудо 1750 L R
Средняя цена 8500 $
Продажи
1 35
Аверс
Реверс
1 эскудо 1750 L R
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 4
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