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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1750 года L R (Перу, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1750 года L R - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1750 года L R - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 32 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1750
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1750 года со знаком L R. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 22000 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Перу 8 эскудо 1750 L R на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
13200 $
Цена в валюте аукциона 13200 USD
Перу 8 эскудо 1750 L R на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
5046 $
Цена в валюте аукциона 4600 EUR
Перу 8 эскудо 1750 L R на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1750 L R на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1750 L R на аукционе Tauler & Fau - June 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1750 L R на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1750 L R на аукционе Heritage - August 15, 2019
Перу 8 эскудо 1750 L R на аукционе Heritage - August 15, 2019
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1750 L R на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1750 L R на аукционе Stephen Album - May 19, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 19 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1750 L R на аукционе Sedwick - May 16, 2018
Продавец Sedwick
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1750 L R на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1750 L R на аукционе Aureo & Calicó - May 24, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1750 L R на аукционе Sedwick - November 14, 2016
Продавец Sedwick
Дата 14 ноября 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1750 L R на аукционе Cayón - July 6, 2016
Продавец Cayón
Дата 6 июля 2016
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1750 L R на аукционе Sedwick - October 29, 2015
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Перу 8 эскудо 1750 L R на аукционе Sedwick - October 29, 2015
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1750 L R на аукционе SINCONA - October 15, 2015
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1750 L R на аукционе Heritage - April 14, 2015
Перу 8 эскудо 1750 L R на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1750 L R на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1750 L R на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1750 L R на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1750 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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