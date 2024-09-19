Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1750 года L R (Перу, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 32 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1750
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1750 года со знаком L R. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 22000 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
13200 $
Цена в валюте аукциона 13200 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
5046 $
Цена в валюте аукциона 4600 EUR
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 19 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 14 ноября 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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