Перу Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1750 года L R (Перу, Фердинанд VI)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VI
- Номинал 4 эскудо
- Год 1750
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1750 года со знаком L R. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 6329 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 15000 EUR. Торги состоялись 15 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Goldberg
Дата 31 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
11000 $
Цена в валюте аукциона 11000 USD
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
7200 $
Цена в валюте аукциона 7200 USD
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец GINZA
Дата 5 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 1 ноября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Для продажи 4 эскудо 1750 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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