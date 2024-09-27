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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1750 года L R (Перу, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 4 эскудо 1750 года L R - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI Реверс монеты - 4 эскудо 1750 года L R - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1750
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1750 года со знаком L R. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 6329 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 15000 EUR. Торги состоялись 15 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 4 эскудо 1750 L R на аукционе Goldberg - January 31, 2024
Продавец Goldberg
Дата 31 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
11000 $
Цена в валюте аукциона 11000 USD
Перу 4 эскудо 1750 L R на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
7200 $
Цена в валюте аукциона 7200 USD
Перу 4 эскудо 1750 L R на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Перу 4 эскудо 1750 L R на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Перу 4 эскудо 1750 L R на аукционе Stack's - January 14, 2023
Перу 4 эскудо 1750 L R на аукционе Stack's - January 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Перу 4 эскудо 1750 L R на аукционе GINZA - November 5, 2022
Продавец GINZA
Дата 5 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Перу 4 эскудо 1750 L R на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Перу 4 эскудо 1750 L R на аукционе Stack's - January 16, 2022
Перу 4 эскудо 1750 L R на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Перу 4 эскудо 1750 L R на аукционе Stack's - January 16, 2022
Перу 4 эскудо 1750 L R на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Перу 4 эскудо 1750 L R на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Перу 4 эскудо 1750 L R на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Перу 4 эскудо 1750 L R на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Перу 4 эскудо 1750 L R на аукционе Heritage - November 6, 2020
Перу 4 эскудо 1750 L R на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Перу 4 эскудо 1750 L R на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Перу 4 эскудо 1750 L R на аукционе Sedwick - November 1, 2019
Продавец Sedwick
Дата 1 ноября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 4 эскудо 1750 L R на аукционе Heritage - August 15, 2019
Перу 4 эскудо 1750 L R на аукционе Heritage - August 15, 2019
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Перу 4 эскудо 1750 L R на аукционе Heritage - August 15, 2019
Перу 4 эскудо 1750 L R на аукционе Heritage - August 15, 2019
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Перу 4 эскудо 1750 L R на аукционе Goldberg - June 4, 2019
Перу 4 эскудо 1750 L R на аукционе Goldberg - June 4, 2019
Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Перу 4 эскудо 1750 L R на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Перу 4 эскудо 1750 L R на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Перу 4 эскудо 1750 L R на аукционе Heritage - January 9, 2017
Перу 4 эскудо 1750 L R на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где купить?
Перу 4 эскудо 1750 L R на аукционе Stack's - August 18, 2024
Перу 4 эскудо 1750 L R на аукционе Stack's - August 18, 2024
Перу 4 эскудо 1750 L R на аукционе Stack's - August 18, 2024
Перу 4 эскудо 1750 L R на аукционе Stack's - August 18, 2024
Перу 4 эскудо 1750 L R на аукционе Stack's - August 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2024
Сохранность MS62 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1750 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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