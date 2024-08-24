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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1751 года LM J (Перу, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1751 года LM J - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1751 года LM J - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1751
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (249)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1751 года со знаком LM J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1344 проданному на аукционе NOONANS за 26000 GBP. Торги состоялись 4 октября 2023.

Сохранность
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Перу 8 эскудо 1751 LM J на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
8586 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Перу 8 эскудо 1751 LM J на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6742 $
Цена в валюте аукциона 6250 EUR
Перу 8 эскудо 1751 LM J на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1751 LM J на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1751 LM J на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1751 LM J на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1751 LM J на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1751 LM J на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1751 LM J на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1751 LM J на аукционе NOONANS - October 4, 2023
Продавец NOONANS
Дата 4 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1751 LM J на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1751 LM J на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Перу 8 эскудо 1751 LM J на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1751 LM J на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1751 LM J на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1751 LM J на аукционе Nomisma - April 14, 2023
Продавец Nomisma
Дата 14 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1751 LM J на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1751 LM J на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1751 LM J на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1751 LM J на аукционе Stack's - January 14, 2023
Перу 8 эскудо 1751 LM J на аукционе Stack's - January 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
Перу 8 эскудо 1751 LM J на аукционе Stack's - January 14, 2023
Перу 8 эскудо 1751 LM J на аукционе Stack's - January 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где купить?
Перу 8 эскудо 1751 LM J на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность AU55 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1751 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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