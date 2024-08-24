Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1751 года LM J (Перу, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1751
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (249)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1751 года со знаком LM J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1344 проданному на аукционе NOONANS за 26000 GBP. Торги состоялись 4 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
8586 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6742 $
Цена в валюте аукциона 6250 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 4 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 14 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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