Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Перу Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Перу 1751 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1751 LM J
Средняя цена 7800 $
Продажи
1 249
Аверс
Реверс
4 эскудо 1751 LM J
Средняя цена 6300 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 эскудо 1751 LM J
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 эскудо 1751 LM J
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 10
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск