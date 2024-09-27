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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1751 года LM J (Перу, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 4 эскудо 1751 года LM J - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI Реверс монеты - 4 эскудо 1751 года LM J - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1751
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1751 года со знаком LM J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 587 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 8500 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
Перу 4 эскудо 1751 LM J на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
3514 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Перу 4 эскудо 1751 LM J на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
8599 $
Цена в валюте аукциона 7800 EUR
Перу 4 эскудо 1751 LM J на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Перу 4 эскудо 1751 LM J на аукционе Heritage - August 13, 2015
Перу 4 эскудо 1751 LM J на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 4 эскудо 1751 LM J на аукционе Heritage - January 3, 2012
Перу 4 эскудо 1751 LM J на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
Перу 4 эскудо 1751 LM J на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1751 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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