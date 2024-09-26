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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1751 года LM J (Перу, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 эскудо 1751 года LM J - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 эскудо 1751 года LM J - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1751
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1751 года со знаком LM J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 323 проданному на аукционе Jesús Vico за 8500 EUR. Торги состоялись 26 июня 2024.

Сохранность
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  • Jesús Vico (1)
Перу 2 эскудо 1751 LM J на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
9078 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Перу 2 эскудо 1751 LM J на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
1673 $
Цена в валюте аукциона 1550 EUR
Перу 2 эскудо 1751 LM J на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Перу 2 эскудо 1751 LM J на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 2 эскудо 1751 LM J на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1751 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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