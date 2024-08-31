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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1751 года LM J (Перу, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 эскудо 1751 года LM J - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 эскудо 1751 года LM J - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1751
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1751 года со знаком LM J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 5000 EUR. Торги состоялись 9 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sedwick (3)
  • Tauler & Fau (1)
Перу 1 эскудо 1751 LM J на аукционе Tauler & Fau - June 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
Цена
6089 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Перу 1 эскудо 1751 LM J на аукционе Jesús Vico - April 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
3688 $
Цена в валюте аукциона 3100 EUR
Перу 1 эскудо 1751 LM J на аукционе Sedwick - May 3, 2019
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность VF35 NGC
Цена
Перу 1 эскудо 1751 LM J на аукционе Sedwick - May 4, 2017
Продавец Sedwick
Дата 4 мая 2017
Сохранность VF35 NGC
Цена
Перу 1 эскудо 1751 LM J на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Перу 1 эскудо 1751 LM J на аукционе Sedwick - October 29, 2013
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF35 NGC
Цена
Перу 1 эскудо 1751 LM J на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Перу 1 эскудо 1751 LM J на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
Перу 1 эскудо 1751 LM J на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Перу 1 эскудо 1751 LM J на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Перу 1 эскудо 1751 LM J на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1751 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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