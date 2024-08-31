Перу Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1751 года LM J (Перу, Фердинанд VI)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 эскудо
- Год 1751
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1751 года со знаком LM J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 5000 EUR. Торги состоялись 9 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Где продать?
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