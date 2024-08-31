Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1753 года LM J (Перу, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 эскудо 1753 года LM J - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 эскудо 1753 года LM J - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1753
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1753 года со знаком LM J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 6030 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2500 EUR. Торги состоялись 20 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cayón (2)
  • Morton & Eden (1)
  • Stack's (4)
Перу 1 эскудо 1753 LM J на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
2745 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Перу 1 эскудо 1753 LM J на аукционе Stack's - November 5, 2014
Перу 1 эскудо 1753 LM J на аукционе Stack's - November 5, 2014
Продавец Stack's
Дата 5 ноября 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 400 USD
Перу 1 эскудо 1753 LM J на аукционе Stack's - January 14, 2014
Перу 1 эскудо 1753 LM J на аукционе Stack's - January 14, 2014
Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 1 эскудо 1753 LM J на аукционе Stack's - November 8, 2013
Перу 1 эскудо 1753 LM J на аукционе Stack's - November 8, 2013
Продавец Stack's
Дата 8 ноября 2013
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Перу 1 эскудо 1753 LM J на аукционе Stack's - August 16, 2013
Перу 1 эскудо 1753 LM J на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Перу 1 эскудо 1753 LM J на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 1 эскудо 1753 LM J на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1753 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Перу Каталог монет Фердинанда VI Монеты Перу 1753 года Все перуанские монеты перуанские золотые монеты перуанские монеты номиналом 1 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск