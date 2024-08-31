Перу Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1753 года LM J (Перу, Фердинанд VI)
Фотография: Morton & Eden Ltd
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 эскудо
- Год 1753
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1753 года со знаком LM J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 6030 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2500 EUR. Торги состоялись 20 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 5 ноября 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 400 USD
Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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