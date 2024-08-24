Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1753 года LM J (Перу, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1753
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (171)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1753 года со знаком LM J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 21445 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10200 USD. Торги состоялись 17 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (4)
- Aureo & Calicó (44)
- Baldwin's of St. James's (1)
- Cayón (14)
- Frankfurter (1)
- Goldberg (4)
- Gorny & Mosch (2)
- Heritage (25)
- HERVERA (14)
- Hess Divo (1)
- ibercoin (1)
- Jesús Vico (3)
- Künker (4)
- La Galerie Numismatique (2)
- London Coins (2)
- NOONANS (2)
- Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
- Schulman (1)
- Sedwick (2)
- SINCONA (3)
- Soler y Llach (13)
- Spink (1)
- Stack's (8)
- Tauler & Fau (7)
- UBS (8)
- V. GADOURY (1)
- WAG (1)
- Westfälische (1)
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
8864 $
Цена в валюте аукциона 1400000 JPY
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец NOONANS
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец NOONANS
Дата 4 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 9
Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1753 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск