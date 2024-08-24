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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1753 года LM J (Перу, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1753 года LM J - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1753 года LM J - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1753
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (171)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1753 года со знаком LM J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 21445 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10200 USD. Торги состоялись 17 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1753 LM J на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
8864 $
Цена в валюте аукциона 1400000 JPY
Перу 8 эскудо 1753 LM J на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
3028 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Перу 8 эскудо 1753 LM J на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1753 LM J на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1753 LM J на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1753 LM J на аукционе NOONANS - April 17, 2024
Продавец NOONANS
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1753 LM J на аукционе Heritage - March 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1753 LM J на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1753 LM J на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Перу 8 эскудо 1753 LM J на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1753 LM J на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1753 LM J на аукционе NOONANS - October 4, 2023
Продавец NOONANS
Дата 4 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1753 LM J на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1753 LM J на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1753 LM J на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1753 LM J на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1753 LM J на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1753 LM J на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1753 LM J на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1753 LM J на аукционе La Galerie Numismatique - March 5, 2023
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1753 LM J на аукционе Frankfurter - November 4, 2022
Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1753 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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