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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1760 года LM JM (Перу, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 эскудо 1760 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 эскудо 1760 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1760
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1760 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 32759 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1260 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 2 эскудо 1760 LM JM на аукционе Heritage - May 7, 2021
Перу 2 эскудо 1760 LM JM на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
1260 $
Цена в валюте аукциона 1260 USD
Перу 2 эскудо 1760 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1760 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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