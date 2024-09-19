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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1747 года L V (Перу, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1747 года L V - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1747 года L V - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 32 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1747
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1747 года со знаком L V. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 30421 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11750 USD. Торги состоялись 3 августа 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Перу 8 эскудо 1747 L V на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность XF
Цена
9750 $
Цена в валюте аукциона 9750 USD
Перу 8 эскудо 1747 L V на аукционе Sedwick - May 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность XF
Цена
7000 $
Цена в валюте аукциона 7000 USD
Перу 8 эскудо 1747 L V на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Перу 8 эскудо 1747 L V на аукционе Heritage - April 27, 2020
Перу 8 эскудо 1747 L V на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1747 L V на аукционе Sedwick - November 1, 2019
Продавец Sedwick
Дата 1 ноября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
Перу 8 эскудо 1747 L V на аукционе Sedwick - November 1, 2019
Продавец Sedwick
Дата 1 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1747 L V на аукционе Stack's - August 16, 2019
Перу 8 эскудо 1747 L V на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Перу 8 эскудо 1747 L V на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1747 L V на аукционе Sedwick - May 3, 2019
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1747 L V на аукционе Sedwick - May 3, 2019
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1747 L V на аукционе Heritage - April 29, 2019
Перу 8 эскудо 1747 L V на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1747 L V на аукционе Heritage - January 7, 2019
Перу 8 эскудо 1747 L V на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
Перу 8 эскудо 1747 L V на аукционе Heritage - January 7, 2019
Перу 8 эскудо 1747 L V на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1747 L V на аукционе Sedwick - November 6, 2017
Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1747 L V на аукционе Heritage - August 3, 2017
Перу 8 эскудо 1747 L V на аукционе Heritage - August 3, 2017
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1747 L V на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1747 L V на аукционе Heritage - January 4, 2016
Перу 8 эскудо 1747 L V на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1747 L V на аукционе ibercoin - October 22, 2015
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1747 L V на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1747 L V на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1747 L V на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Перу 8 эскудо 1747 L V на аукционе Stack's - August 18, 2024
Перу 8 эскудо 1747 L V на аукционе Stack's - August 18, 2024
Перу 8 эскудо 1747 L V на аукционе Stack's - August 18, 2024
Перу 8 эскудо 1747 L V на аукционе Stack's - August 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2024
Сохранность AU58 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1747 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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