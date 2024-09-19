Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1747 года L V (Перу, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 32 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1747
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1747 года со знаком L V. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 30421 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11750 USD. Торги состоялись 3 августа 2017.
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Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 1 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 августа 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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