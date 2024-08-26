Перу Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1759 года LM JM (Перу, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 эскудо
- Год 1759
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1759 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 582 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 750 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
Сохранность
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность AU50 NGC
Цена
541 $
Цена в валюте аукциона 541 USD
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 8 ноября 2013
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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