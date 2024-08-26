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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1759 года LM JM (Перу, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 эскудо 1759 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 эскудо 1759 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1759
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1759 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 582 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 750 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 1 эскудо 1759 LM JM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
631 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Перу 1 эскудо 1759 LM JM на аукционе Heritage - September 13, 2016
Перу 1 эскудо 1759 LM JM на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность AU50 NGC
Цена
541 $
Цена в валюте аукциона 541 USD
Перу 1 эскудо 1759 LM JM на аукционе Heritage - January 13, 2016
Перу 1 эскудо 1759 LM JM на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Перу 1 эскудо 1759 LM JM на аукционе Sedwick - October 29, 2015
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Перу 1 эскудо 1759 LM JM на аукционе CNG - January 8, 2014
Продавец CNG
Дата 8 января 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 1 эскудо 1759 LM JM на аукционе Stack's - November 8, 2013
Перу 1 эскудо 1759 LM JM на аукционе Stack's - November 8, 2013
Продавец Stack's
Дата 8 ноября 2013
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Перу 1 эскудо 1759 LM JM на аукционе Stack's - August 16, 2013
Перу 1 эскудо 1759 LM JM на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность AU50 NGC
Цена
Перу 1 эскудо 1759 LM JM на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 1 эскудо 1759 LM JM на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность F
Цена
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Перу 1 эскудо 1759 LM JM на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 1 эскудо 1759 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Перу 1 эскудо 1759 LM JM на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
Перу 1 эскудо 1759 LM JM на аукционе Stack's - January 15, 2008
Перу 1 эскудо 1759 LM JM на аукционе Stack's - January 15, 2008
Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1759 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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