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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1748 года L V (Перу, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 эскудо 1748 года L V - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 эскудо 1748 года L V - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 20 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1748
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1748 года со знаком L V. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 583 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3400 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
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Перу 2 эскудо 1748 L V на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1748 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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