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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Перу 1748 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1748 L R
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
2 эскудо 1748 L V
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 эскудо 1748 L R
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 эскудо 1748 L V
Средняя цена
Продажи
0 0
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