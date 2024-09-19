Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1748 года L R (Перу, Фердинанд VI)
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1748 года со знаком L R. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 283 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 50000 EUR. Торги состоялись 25 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
53662 $
Цена в валюте аукциона 50000 EUR
Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2012
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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