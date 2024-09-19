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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1748 года L R (Перу, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1748 года L R - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1748 года L R - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 32 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1748
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1748 года со знаком L R. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 283 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 50000 EUR. Торги состоялись 25 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1748 L R на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
53662 $
Цена в валюте аукциона 50000 EUR
Перу 8 эскудо 1748 L R на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
11000 $
Цена в валюте аукциона 11000 USD
Перу 8 эскудо 1748 L R на аукционе Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1748 L R на аукционе Sedwick - May 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Перу 8 эскудо 1748 L R на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1748 L R на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1748 L R на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1748 L R на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1748 L R на аукционе Stack's - January 19, 2020
Перу 8 эскудо 1748 L R на аукционе Stack's - January 19, 2020
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1748 L R на аукционе Stack's - August 16, 2019
Перу 8 эскудо 1748 L R на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Перу 8 эскудо 1748 L R на аукционе Heritage - August 15, 2019
Перу 8 эскудо 1748 L R на аукционе Heritage - August 15, 2019
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1748 L R на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1748 L R на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1748 L R на аукционе Sedwick - October 29, 2015
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1748 L R на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1748 L R на аукционе Sedwick - May 1, 2014
Продавец Sedwick
Дата 1 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1748 L R на аукционе Aureo & Calicó - December 3, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1748 L R на аукционе Goldberg - May 30, 2012
Перу 8 эскудо 1748 L R на аукционе Goldberg - May 30, 2012
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2012
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1748 L R на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1748 L R на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1748 L R на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1748 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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