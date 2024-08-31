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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Перу 1754 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1754 LM JD
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 205
Аверс
Реверс
4 эскудо 1754 LM JD
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 эскудо 1754 LM JD
Средняя цена
Продажи
0 1
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