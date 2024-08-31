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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1754 года LM JD (Перу, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 эскудо 1754 года LM JD - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 эскудо 1754 года LM JD - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1754
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1754 года со знаком LM JD. Это золотая монета периода Фердинанда VI

Сохранность
  • Все фирмы
  • Goldberg (1)
Перу 1 эскудо 1754 LM JD на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Перу 1 эскудо 1754 LM JD на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1754 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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