Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1760 года LM JM (Перу, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1760
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1760 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 2366 проданному на аукционе Stack's Bowers за 28000 USD. Торги состоялись 15 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 14 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Где продать?
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