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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1760 года LM JM (Перу, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1760 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1760 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1760
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1760 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 2366 проданному на аукционе Stack's Bowers за 28000 USD. Торги состоялись 15 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1760 LM JM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
4612 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Перу 8 эскудо 1760 LM JM на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
3316 $
Цена в валюте аукциона 3100 EUR
Перу 8 эскудо 1760 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 8 эскудо 1760 LM JM на аукционе La Galerie Numismatique - March 5, 2023
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Перу 8 эскудо 1760 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1760 LM JM на аукционе Stack's - January 16, 2022
Перу 8 эскудо 1760 LM JM на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1760 LM JM на аукционе Jesús Vico - April 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1760 LM JM на аукционе Stack's - August 7, 2020
Перу 8 эскудо 1760 LM JM на аукционе Stack's - August 7, 2020
Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1760 LM JM на аукционе Jesús Vico - March 5, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1760 LM JM на аукционе Stack's - January 19, 2020
Перу 8 эскудо 1760 LM JM на аукционе Stack's - January 19, 2020
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1760 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1760 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1760 LM JM на аукционе Stack's - August 16, 2019
Перу 8 эскудо 1760 LM JM на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1760 LM JM на аукционе Sedwick - May 3, 2019
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Перу 8 эскудо 1760 LM JM на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
Перу 8 эскудо 1760 LM JM на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1760 LM JM на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1760 LM JM на аукционе Heritage - January 21, 2016
Перу 8 эскудо 1760 LM JM на аукционе Heritage - January 21, 2016
Продавец Heritage
Дата 21 января 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1760 LM JM на аукционе Jesús Vico - March 6, 2014
Продавец Jesús Vico
Дата 6 марта 2014
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1760 LM JM на аукционе Stack's - August 16, 2013
Перу 8 эскудо 1760 LM JM на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1760 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1760 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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