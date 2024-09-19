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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1749 года L R (Перу, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 эскудо 1749 года L R - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 эскудо 1749 года L R - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1749
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1749 года со знаком L R. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 36049 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14400 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 1 эскудо 1749 L R на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
14400 $
Цена в валюте аукциона 14400 USD
Перу 1 эскудо 1749 L R на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность XF
Цена
5321 $
Цена в валюте аукциона 3900 EUR
Перу 1 эскудо 1749 L R на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1749 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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