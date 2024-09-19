Перу Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1749 года L R (Перу, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 эскудо
- Год 1749
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1749 года со знаком L R. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 36049 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14400 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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