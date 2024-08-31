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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1752 года LM J (Перу, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 эскудо 1752 года LM J - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 эскудо 1752 года LM J - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1752
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1752 года со знаком LM J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 6029 проданному на аукционе Cayón Subastas за 5500 EUR. Торги состоялись 20 декабря 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cayón (3)
  • Soler y Llach (2)
Перу 1 эскудо 1752 LM J на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
6039 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Перу 1 эскудо 1752 LM J на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
788 $
Цена в валюте аукциона 580 EUR
Перу 1 эскудо 1752 LM J на аукционе Soler y Llach - October 26, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2010
Сохранность VF
Цена
Перу 1 эскудо 1752 LM J на аукционе Soler y Llach - April 19, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 19 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
Перу 1 эскудо 1752 LM J на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1752 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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