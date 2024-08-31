Перу Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1752 года LM J (Перу, Фердинанд VI)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 эскудо
- Год 1752
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1752 года со знаком LM J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 6029 проданному на аукционе Cayón Subastas за 5500 EUR. Торги состоялись 20 декабря 2023.
Сохранность
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- Soler y Llach (2)
Где продать?
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