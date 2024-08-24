Перу Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1753 года LM J (Перу, Фердинанд VI)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 эскудо
- Год 1753
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1753 года со знаком LM J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 22067 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4400 USD. Торги состоялись 17 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
4400 $
Цена в валюте аукциона 4400 USD
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
4113 $
Цена в валюте аукциона 4113 USD
Где продать?
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