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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1753 года LM J (Перу, Фердинанд VI)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1753
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1753 года со знаком LM J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 22067 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4400 USD. Торги состоялись 17 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 2 эскудо 1753 LM J на аукционе Stack's - January 17, 2021
Перу 2 эскудо 1753 LM J на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
4400 $
Цена в валюте аукциона 4400 USD
Перу 2 эскудо 1753 LM J на аукционе Heritage - August 11, 2016
Перу 2 эскудо 1753 LM J на аукционе Heritage - August 11, 2016
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
4113 $
Цена в валюте аукциона 4113 USD
Перу 2 эскудо 1753 LM J на аукционе Cayón - May 9, 2013
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Перу 2 эскудо 1753 LM J на аукционе Heritage - May 1, 2012
Перу 2 эскудо 1753 LM J на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность XF45 NGC
Цена
Перу 2 эскудо 1753 LM J на аукционе Heritage - January 3, 2012
Перу 2 эскудо 1753 LM J на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность XF45 NGC
Цена
Перу 2 эскудо 1753 LM J на аукционе Soler y Llach - October 22, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 22 октября 2010
Сохранность VF
Цена
Перу 2 эскудо 1753 LM J на аукционе Leu - May 7, 2001
Продавец Leu
Дата 7 мая 2001
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1753 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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