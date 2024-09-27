Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1759 года LM JM (Перу, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1759
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (93)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1759 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 3065 проданному на аукционе Auction World за 820000 JPY. Торги состоялись 20 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Auctiones
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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