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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1759 года LM JM (Перу, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1759 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1759 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1759
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (93)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1759 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 3065 проданному на аукционе Auction World за 820000 JPY. Торги состоялись 20 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1759 LM JM на аукционе Naumann - June 2, 2024
Продавец Naumann
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1846 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Перу 8 эскудо 1759 LM JM на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2316 $
Цена в валюте аукциона 2100 CHF
Перу 8 эскудо 1759 LM JM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Перу 8 эскудо 1759 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1759 LM JM на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1759 LM JM на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1759 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1759 LM JM на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1759 LM JM на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1759 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1759 LM JM на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1759 LM JM на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1759 LM JM на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1759 LM JM на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1759 LM JM на аукционе Auctiones - September 19, 2021
Продавец Auctiones
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1759 LM JM на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1759 LM JM на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1759 LM JM на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1759 LM JM на аукционе Stack's - January 16, 2021
Перу 8 эскудо 1759 LM JM на аукционе Stack's - January 16, 2021
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1759 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1759 LM JM на аукционе Chaponnière - October 18, 2020
Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Перу 8 эскудо 1759 LM JM на аукционе Stack's - August 18, 2024
Перу 8 эскудо 1759 LM JM на аукционе Stack's - August 18, 2024
Перу 8 эскудо 1759 LM JM на аукционе Stack's - August 18, 2024
Перу 8 эскудо 1759 LM JM на аукционе Stack's - August 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2024
Сохранность XF40 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1759 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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