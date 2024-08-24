Перу Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1756 года LM JM (Перу, Фердинанд VI)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 эскудо
- Год 1756
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1756 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 6033 проданному на аукционе Cayón Subastas за 13000 EUR. Торги состоялись 20 декабря 2023.
Сохранность
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