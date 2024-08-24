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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1752 года LM J (Перу, Фердинанд VI)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1752
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1752 года со знаком LM J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 324 проданному на аукционе Jesús Vico за 13000 EUR. Торги состоялись 26 июня 2024.

Сохранность
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  • Cayón (1)
  • Jesús Vico (1)
Перу 2 эскудо 1752 LM J на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
13884 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Перу 2 эскудо 1752 LM J на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1752 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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