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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1749 года L R (Перу, Фердинанд VI)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 20 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1749
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1749 года со знаком L R. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 21323 проданному на аукционе Stack's Bowers за 9000 USD. Торги состоялись 4 августа 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 2 эскудо 1749 L R на аукционе Stack's - August 4, 2017
Перу 2 эскудо 1749 L R на аукционе Stack's - August 4, 2017
Продавец Stack's
Дата 4 августа 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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