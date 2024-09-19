Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1755 года LM JM (Перу, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1755
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (107)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1755 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1381 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 9000 USD. Торги состоялись 7 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
8049 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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