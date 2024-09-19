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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1755 года LM JM (Перу, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1755 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1755 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1755
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (107)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1755 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1381 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 9000 USD. Торги состоялись 7 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1755 LM JM на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2456 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Перу 8 эскудо 1755 LM JM на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
8049 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Перу 8 эскудо 1755 LM JM на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1755 LM JM на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1755 LM JM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1755 LM JM на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1755 LM JM на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1755 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1755 LM JM на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1755 LM JM на аукционе La Galerie Numismatique - March 5, 2023
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1755 LM JM на аукционе La Galerie Numismatique - March 5, 2023
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1755 LM JM на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1755 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1755 LM JM на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1755 LM JM на аукционе Stack's - August 24, 2022
Перу 8 эскудо 1755 LM JM на аукционе Stack's - August 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1755 LM JM на аукционе Jesús Vico - April 21, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1755 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1755 LM JM на аукционе Heritage - May 7, 2021
Перу 8 эскудо 1755 LM JM на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1755 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1755 LM JM на аукционе Heritage - January 22, 2021
Перу 8 эскудо 1755 LM JM на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1755 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1755 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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