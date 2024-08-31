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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1756 года LM JM (Перу, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1756 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1756 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1756
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (124)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1756 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 36052 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6900 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1756 LM JM на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
3346 $
Цена в валюте аукциона 3100 EUR
Перу 8 эскудо 1756 LM JM на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
3505 $
Цена в валюте аукциона 3250 EUR
Перу 8 эскудо 1756 LM JM на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1756 LM JM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Перу 8 эскудо 1756 LM JM на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1756 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1756 LM JM на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1756 LM JM на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1756 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1756 LM JM на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1756 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1756 LM JM на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1756 LM JM на аукционе Heritage - January 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1756 LM JM на аукционе Heritage - December 13, 2021
Продавец Heritage
Дата 13 декабря 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1756 LM JM на аукционе Tauler & Fau - June 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1756 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1756 LM JM на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1756 LM JM на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1756 LM JM на аукционе GINZA - November 21, 2020
Продавец GINZA
Дата 21 ноября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1756 LM JM на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1756 LM JM на аукционе Schulman - March 21, 2020
Продавец Schulman
Дата 21 марта 2020
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1756 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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