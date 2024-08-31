Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1756 года LM JM (Перу, Фердинанд VI)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1756
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (124)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1756 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 36052 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6900 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 декабря 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец GINZA
Дата 21 ноября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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