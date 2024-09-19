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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1759 года LM JM (Перу, Фердинанд VI)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1759
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1759 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Фердинанда VI

Сохранность
  • Все фирмы
  • Soler y Llach (1)
Перу 4 эскудо 1759 LM JM на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1759 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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