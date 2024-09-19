Перу Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1759 года LM JM (Перу, Фердинанд VI)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 30 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VI
- Номинал 4 эскудо
- Год 1759
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1759 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Фердинанда VI
Сохранность
- Все фирмы
- Soler y Llach (1)
Где продать?
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