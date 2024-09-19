Перу Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1758 года LM JM (Перу, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 30 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VI
- Номинал 4 эскудо
- Год 1758
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1758 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1308 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2300 EUR. Торги состоялись 28 октября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 9 января 2011
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
1466 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Где продать?
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