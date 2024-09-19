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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1758 года LM JM (Перу, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 4 эскудо 1758 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI Реверс монеты - 4 эскудо 1758 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1758
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1758 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1308 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2300 EUR. Торги состоялись 28 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 4 эскудо 1758 LM JM на аукционе Stack's - January 9, 2011
Перу 4 эскудо 1758 LM JM на аукционе Stack's - January 9, 2011
Продавец Stack's
Дата 9 января 2011
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Перу 4 эскудо 1758 LM JM на аукционе Stack's - June 20, 2010
Перу 4 эскудо 1758 LM JM на аукционе Stack's - June 20, 2010
Продавец Stack's
Дата 20 июня 2010
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Перу 4 эскудо 1758 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
1466 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Перу 4 эскудо 1758 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1758 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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