Перу Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1755 года LM JM (Перу, Фердинанд VI)
Фотография: MARTÍ HERVERA S.L
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 эскудо
- Год 1755
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1755 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1048 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 27 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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