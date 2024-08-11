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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1755 года LM JM (Перу, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 эскудо 1755 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 эскудо 1755 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI

Фотография: MARTÍ HERVERA S.L

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1755
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1755 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1048 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 27 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
Перу 1 эскудо 1755 LM JM на аукционе HERVERA - May 9, 2019
Продавец HERVERA
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Перу 1 эскудо 1755 LM JM на аукционе Soler y Llach - May 8, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность XF
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Перу 1 эскудо 1755 LM JM на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность XF40 PCGS
Цена
Перу 1 эскудо 1755 LM JM на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность XF40 PCGS
Цена
Перу 1 эскудо 1755 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Перу 1 эскудо 1755 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 1 эскудо 1755 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 1 эскудо 1755 LM JM на аукционе Stack's - June 20, 2010
Перу 1 эскудо 1755 LM JM на аукционе Stack's - June 20, 2010
Продавец Stack's
Дата 20 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Перу 1 эскудо 1755 LM JM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Перу 1 эскудо 1755 LM JM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF DETAILS NCS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1755 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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