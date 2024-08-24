Перу Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1758 года LM JM (Перу, Фердинанд VI)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 эскудо
- Год 1758
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1758 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 779 проданному на аукционе ibercoin за 550 EUR. Торги состоялись 25 июня 2014.
Сохранность
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- ibercoin (1)
- Sedwick (1)
Где продать?
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