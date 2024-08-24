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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1758 года LM JM (Перу, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 эскудо 1758 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 эскудо 1758 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1758
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1758 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 779 проданному на аукционе ibercoin за 550 EUR. Торги состоялись 25 июня 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • ibercoin (1)
  • Sedwick (1)
Перу 1 эскудо 1758 LM JM на аукционе Sedwick - May 19, 2016
Продавец Sedwick
Дата 19 мая 2016
Сохранность XF
Цена
Перу 1 эскудо 1758 LM JM на аукционе ibercoin - June 25, 2014
Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность VF
Цена
749 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1758 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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