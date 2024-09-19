Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1749 года L R (Перу, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 32 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1749
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1749 года со знаком L R. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 21282 проданному на аукционе Stack's Bowers за 14000 USD. Торги состоялись 13 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
12336 $
Цена в валюте аукциона 11500 EUR
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
14000 $
Цена в валюте аукциона 14000 USD
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2017
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 8 июня 2016
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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