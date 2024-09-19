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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1749 года L R (Перу, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1749 года L R - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1749 года L R - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 32 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1749
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1749 года со знаком L R. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 21282 проданному на аукционе Stack's Bowers за 14000 USD. Торги состоялись 13 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (1)
Перу 8 эскудо 1749 L R на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
12336 $
Цена в валюте аукциона 11500 EUR
Перу 8 эскудо 1749 L R на аукционе Stack's - January 14, 2023
Перу 8 эскудо 1749 L R на аукционе Stack's - January 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
14000 $
Цена в валюте аукциона 14000 USD
Перу 8 эскудо 1749 L R на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1749 L R на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1749 L R на аукционе Tauler & Fau - November 10, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1749 L R на аукционе Heritage - August 7, 2020
Перу 8 эскудо 1749 L R на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1749 L R на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1749 L R на аукционе Stack's - January 19, 2020
Перу 8 эскудо 1749 L R на аукционе Stack's - January 19, 2020
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1749 L R на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1749 L R на аукционе Sedwick - May 3, 2019
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1749 L R на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1749 L R на аукционе Sedwick - November 6, 2017
Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2017
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1749 L R на аукционе Sedwick - May 4, 2017
Продавец Sedwick
Дата 4 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1749 L R на аукционе Heritage - January 9, 2017
Перу 8 эскудо 1749 L R на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность XF40 NGC
Цена
Перу 8 эскудо 1749 L R на аукционе Goldberg - June 8, 2016
Продавец Goldberg
Дата 8 июня 2016
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1749 L R на аукционе Sedwick - October 29, 2015
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
Перу 8 эскудо 1749 L R на аукционе Heritage - September 22, 2015
Перу 8 эскудо 1749 L R на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1749 L R на аукционе Sedwick - November 6, 2014
Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2014
Сохранность VF35 NGC
Цена
Перу 8 эскудо 1749 L R на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1749 L R на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1749 L R на аукционе Heritage - April 16, 2014
Перу 8 эскудо 1749 L R на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1749 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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