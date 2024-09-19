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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1749 года L V (Перу, Фердинанд VI)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 32 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1749
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

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