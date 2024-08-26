Перу Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1757 года LM JM (Перу, Фердинанд VI)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 эскудо
- Год 1757
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1757 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1297 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 850 EUR. Торги состоялись 30 марта 2022.
Сохранность
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Где продать?
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