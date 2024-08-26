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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1757 года LM JM (Перу, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 эскудо 1757 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 эскудо 1757 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1757
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1757 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1297 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 850 EUR. Торги состоялись 30 марта 2022.

Сохранность
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Перу 2 эскудо 1757 LM JM на аукционе Tauler & Fau - March 30, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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