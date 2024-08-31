Перу Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1752 года LM J (Перу, Фердинанд VI)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 30 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VI
- Номинал 4 эскудо
- Год 1752
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1752 года со знаком LM J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1026 проданному на аукционе Jesús Vico за 9400 EUR. Торги состоялись 6 марта 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Jesús Vico (1)
- Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
- Tauler & Fau (2)
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
11555 $
Цена в валюте аукциона 10500 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
10420 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Продавец Jesús Vico
Дата 6 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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