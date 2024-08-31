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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1752 года LM J (Перу, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 4 эскудо 1752 года LM J - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI Реверс монеты - 4 эскудо 1752 года LM J - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1752
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1752 года со знаком LM J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1026 проданному на аукционе Jesús Vico за 9400 EUR. Торги состоялись 6 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Все фирмы
  • Jesús Vico (1)
  • Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
  • Tauler & Fau (2)
Перу 4 эскудо 1752 LM J на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
11555 $
Цена в валюте аукциона 10500 EUR
Перу 4 эскудо 1752 LM J на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
10420 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Перу 4 эскудо 1752 LM J на аукционе Jesús Vico - March 6, 2014
Продавец Jesús Vico
Дата 6 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Перу 4 эскудо 1752 LM J на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 19, 2012
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1752 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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