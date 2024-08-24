Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1758 года LM JM (Перу, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1758
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1758 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1020 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 28000 USD. Торги состоялись 2 ноября 2022.
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