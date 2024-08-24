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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1758 года LM JM (Перу, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1758 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1758 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1758
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1758 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1020 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 28000 USD. Торги состоялись 2 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1758 LM JM на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
2704 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Перу 8 эскудо 1758 LM JM на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
3952 $
Цена в валюте аукциона 3700 EUR
Перу 8 эскудо 1758 LM JM на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1758 LM JM на аукционе Heritage - May 12, 2024
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1758 LM JM на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1758 LM JM на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1758 LM JM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1758 LM JM на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1758 LM JM на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1758 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1758 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1758 LM JM на аукционе La Galerie Numismatique - March 5, 2023
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1758 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1758 LM JM на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1758 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1758 LM JM на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1758 LM JM на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1758 LM JM на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1758 LM JM на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1758 LM JM на аукционе Tauler & Fau - June 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1758 LM JM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Перу 8 эскудо 1758 LM JM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1758 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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