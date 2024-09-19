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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1791 года IJ (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1791 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1791 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1791
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (111)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1791 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1541 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 3600 USD. Торги состоялись 25 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1791 IJ на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - August 1, 2024
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 1 августа 2024
Сохранность XF
Цена
2291 $
Цена в валюте аукциона 3500 AUD
Перу 8 эскудо 1791 IJ на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1683 $
Цена в валюте аукциона 1550 EUR
Перу 8 эскудо 1791 IJ на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1791 IJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Перу 8 эскудо 1791 IJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1791 IJ на аукционе Jesús Vico - July 11, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1791 IJ на аукционе Sedwick - May 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1791 IJ на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1791 IJ на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1791 IJ на аукционе Warin Global Investments - January 17, 2023
Перу 8 эскудо 1791 IJ на аукционе Warin Global Investments - January 17, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 17 января 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1791 IJ на аукционе Stack's - January 14, 2023
Перу 8 эскудо 1791 IJ на аукционе Stack's - January 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1791 IJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1791 IJ на аукционе Heritage - December 1, 2022
Продавец Heritage
Дата 1 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1791 IJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1791 IJ на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1791 IJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1791 IJ на аукционе Stack's - August 27, 2022
Перу 8 эскудо 1791 IJ на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1791 IJ на аукционе Goldberg - June 29, 2022
Перу 8 эскудо 1791 IJ на аукционе Goldberg - June 29, 2022
Продавец Goldberg
Дата 29 июня 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1791 IJ на аукционе Auction World - April 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1791 IJ на аукционе Jesús Vico - December 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1791 IJ на аукционе Aurora Numismatica - June 21, 2021
Продавец Aurora Numismatica
Дата 21 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1791 IJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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