Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1791 года IJ (Перу, Карл IV)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1791
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (111)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1791 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1541 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 3600 USD. Торги состоялись 25 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 1 августа 2024
Сохранность XF
Цена
2291 $
Цена в валюте аукциона 3500 AUD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 17 января 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 29 июня 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 21 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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