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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1779 года MJ (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1779 года MJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1779 года MJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1779
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1779 года со знаком MJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 36057 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7200 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1779 MJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1779 MJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1922 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Перу 8 эскудо 1779 MJ на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
2146 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Перу 8 эскудо 1779 MJ на аукционе Heritage - December 14, 2023
Продавец Heritage
Дата 14 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1779 MJ на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1779 MJ на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Перу 8 эскудо 1779 MJ на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1779 MJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Перу 8 эскудо 1779 MJ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1779 MJ на аукционе Auction World - July 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1779 MJ на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
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Перу 8 эскудо 1779 MJ на аукционе Auction World - April 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1779 MJ на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Перу 8 эскудо 1779 MJ на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1779 MJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Перу 8 эскудо 1779 MJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1779 MJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Перу 8 эскудо 1779 MJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1779 MJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1779 MJ на аукционе Tauler & Fau - June 24, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1779 MJ на аукционе Jesús Vico - March 5, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1779 MJ на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1779 MJ на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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