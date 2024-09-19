Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1779 года MJ (Перу, Карл III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1779
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1779 года со знаком MJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 36057 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7200 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
2146 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Продавец Heritage
Дата 14 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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