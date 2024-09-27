Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1762 года LM JM (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1762
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1762 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 30137 проданному на аукционе Heritage Auctions за 22000 USD. Торги состоялись 28 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
9391 $
Цена в валюте аукциона 8750 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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