Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1762 года LM JM (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1762 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1762 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1762
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1762 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 30137 проданному на аукционе Heritage Auctions за 22000 USD. Торги состоялись 28 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (3)
  • Aureo & Calicó (19)
  • Cayón (9)
  • Coin Cabinet (1)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (18)
  • Herrero (2)
  • HERVERA (3)
  • Jesús Vico (3)
  • Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
  • Numisor (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • SINCONA (2)
  • Soler y Llach (4)
  • Stack's (7)
  • Tauler & Fau (4)
  • UBS (3)
Перу 8 эскудо 1762 LM JM на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
9391 $
Цена в валюте аукциона 8750 EUR
Перу 8 эскудо 1762 LM JM на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
3300 $
Цена в валюте аукциона 3300 USD
Перу 8 эскудо 1762 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1762 LM JM на аукционе Coin Cabinet - October 18, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Перу 8 эскудо 1762 LM JM на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1762 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1762 LM JM на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1762 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1762 LM JM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1762 LM JM на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1762 LM JM на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1762 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1762 LM JM на аукционе Stack's - January 16, 2022
Перу 8 эскудо 1762 LM JM на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1762 LM JM на аукционе Heritage - January 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1762 LM JM на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1762 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1762 LM JM на аукционе Stack's - January 16, 2021
Перу 8 эскудо 1762 LM JM на аукционе Stack's - January 16, 2021
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1762 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1762 LM JM на аукционе Stack's - August 7, 2020
Перу 8 эскудо 1762 LM JM на аукционе Stack's - August 7, 2020
Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1762 LM JM на аукционе Tauler & Fau - June 24, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1762 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1762 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Перу Каталог монет Карла III Монеты Перу 1762 года Все перуанские монеты перуанские золотые монеты перуанские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск