Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1796 года IJ (Перу, Карл IV)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1796
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1796 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 338 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 4000 USD. Торги состоялись 4 мая 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Jesús Vico
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 31 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 26 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность VF
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