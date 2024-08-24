Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Перу Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Перу 1796 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1796 IJ
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 66
Аверс
Реверс
4 эскудо 1796 IJ
Средняя цена 750 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 эскудо 1796 IJ
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 эскудо 1796 IJ
Средняя цена 260 $
Продажи
0 1
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск