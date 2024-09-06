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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1796 года IJ (Перу, Карл IV)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1796
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1796 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5045 проданному на аукционе Cayón Subastas за 270 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
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  • Cayón (1)
Перу 1 эскудо 1796 IJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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