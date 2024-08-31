Перу Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1796 года IJ (Перу, Карл IV)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1796
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1796 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3521 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2300 USD. Торги состоялись 14 января 2008.
Сохранность
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- Stack's (3)
Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность UNC
Цена
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