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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1796 года IJ (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1796 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1796 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1796
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1796 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3521 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2300 USD. Торги состоялись 14 января 2008.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (3)
  • Stack's (3)
Перу 2 эскудо 1796 IJ на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
1767 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Перу 2 эскудо 1796 IJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
Перу 2 эскудо 1796 IJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
560 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Перу 2 эскудо 1796 IJ на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность AU
Цена
Перу 2 эскудо 1796 IJ на аукционе Stack's - January 15, 2008
Перу 2 эскудо 1796 IJ на аукционе Stack's - January 15, 2008
Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность UNC
Цена
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Перу 2 эскудо 1796 IJ на аукционе Stack's - February 22, 2007
Перу 2 эскудо 1796 IJ на аукционе Stack's - February 22, 2007
Продавец Stack's
Дата 22 февраля 2007
Сохранность AU
Цена
Перу 2 эскудо 1796 IJ на аукционе Stack's - December 14, 2006
Перу 2 эскудо 1796 IJ на аукционе Stack's - December 14, 2006
Продавец Stack's
Дата 14 декабря 2006
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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