Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1790 года IJ (Перу, Карл IV)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1790
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (103)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1790 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 33139 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4800 USD. Торги состоялись 21 января 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Jean ELSEN
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Warin Global Investments
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
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Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
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Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
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Дата 29 января 2021
Сохранность XF
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Дата 22 января 2021
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Roma Numismatics
Дата 30 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS61 NGC
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