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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1790 года IJ (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1790 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1790 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1790
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (103)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1790 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 33139 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4800 USD. Торги состоялись 21 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1790 IJ на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1955 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Перу 8 эскудо 1790 IJ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1510 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Перу 8 эскудо 1790 IJ на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1790 IJ на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1790 IJ на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1790 IJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1790 IJ на аукционе Jean ELSEN - March 18, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1790 IJ на аукционе Stack's - January 16, 2022
Перу 8 эскудо 1790 IJ на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1790 IJ на аукционе Warin Global Investments - November 7, 2021
Продавец Warin Global Investments
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1790 IJ на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1790 IJ на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
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Перу 8 эскудо 1790 IJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
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Перу 8 эскудо 1790 IJ на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1790 IJ на аукционе Heritage - January 22, 2021
Перу 8 эскудо 1790 IJ на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1790 IJ на аукционе Roma Numismatics - October 30, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 30 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1790 IJ на аукционе SINCONA - October 20, 2020
Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1790 IJ на аукционе Leu - August 16, 2020
Продавец Leu
Дата 16 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1790 IJ на аукционе Stack's - August 7, 2020
Перу 8 эскудо 1790 IJ на аукционе Stack's - August 7, 2020
Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1790 IJ на аукционе Via - July 1, 2020
Продавец Via
Дата 1 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1790 IJ на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1790 IJ на аукционе Heritage - April 16, 2020
Перу 8 эскудо 1790 IJ на аукционе Heritage - April 16, 2020
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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