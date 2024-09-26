Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1773 года JM (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1773
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1773 года со знаком JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе Cayón Subastas за 12750 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Продавец Heritage
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
2160 $
Цена в валюте аукциона 2160 USD
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 30 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 29 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 6 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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