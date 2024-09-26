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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1773 года JM (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1773 года JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1773 года JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1773
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1773 года со знаком JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе Cayón Subastas за 12750 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (2)
  • Stack's (2)
Перу 8 эскудо 1773 JM на аукционе Stack's - February 29, 2024
Перу 8 эскудо 1773 JM на аукционе Stack's - February 29, 2024
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Перу 8 эскудо 1773 JM на аукционе Heritage - February 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
2160 $
Цена в валюте аукциона 2160 USD
Перу 8 эскудо 1773 JM на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 8 эскудо 1773 JM на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1773 JM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Перу 8 эскудо 1773 JM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1773 JM на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1773 JM на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1773 JM на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1773 JM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1773 JM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1773 JM на аукционе Cayón - April 20, 2018
Продавец Cayón
Дата 20 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1773 JM на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1773 JM на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1773 JM на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1773 JM на аукционе Stack's - February 5, 2016
Перу 8 эскудо 1773 JM на аукционе Stack's - February 5, 2016
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1773 JM на аукционе HERVERA - April 30, 2015
Продавец HERVERA
Дата 30 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1773 JM на аукционе Soler y Llach - April 29, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 29 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1773 JM на аукционе Jesús Vico - November 6, 2014
Продавец Jesús Vico
Дата 6 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1773 JM на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Перу 8 эскудо 1773 JM на аукционе HERVERA - May 15, 2014
Продавец HERVERA
Дата 15 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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