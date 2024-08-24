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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1776 года MJ (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1776 года MJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1776 года MJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1776
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1776 года со знаком MJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 67 проданному на аукционе Monedalia.es за 775 EUR. Торги состоялись 21 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 1 эскудо 1776 MJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Перу 1 эскудо 1776 MJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
848 $
Цена в валюте аукциона 775 EUR
Перу 1 эскудо 1776 MJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
354 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Перу 1 эскудо 1776 MJ на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 1 эскудо 1776 MJ на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 1 эскудо 1776 MJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 1 эскудо 1776 MJ на аукционе Sedwick - November 1, 2019
Продавец Sedwick
Дата 1 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 1 эскудо 1776 MJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 1 эскудо 1776 MJ на аукционе Monedalia.es - March 28, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 28 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 1 эскудо 1776 MJ на аукционе Heritage - January 26, 2017
Перу 1 эскудо 1776 MJ на аукционе Heritage - January 26, 2017
Продавец Heritage
Дата 26 января 2017
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Перу 1 эскудо 1776 MJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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