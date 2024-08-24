Перу Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1776 года MJ (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
- Диаметр 18 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1776
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1776 года со знаком MJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 67 проданному на аукционе Monedalia.es за 775 EUR. Торги состоялись 21 марта 2024.
Сохранность
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 1 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 28 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 января 2017
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Где продать?
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