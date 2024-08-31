Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1797 года JI (Перу, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1797
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1797 года со знаком JI. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3746 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 3680 USD. Торги состоялись 28 января 2012.
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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