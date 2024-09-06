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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Перу 1797 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1797 IJ
Средняя цена 1800 $
Продажи
1 60
Аверс
Реверс
8 эскудо 1797 JI
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
4 эскудо 1797 IJ
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 эскудо 1797 IJ
Средняя цена 900 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 эскудо 1797 IJ
Средняя цена
Продажи
0 0
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