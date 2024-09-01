Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1797 года IJ (Перу, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1797
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1797 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 364 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 2900 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 12 августа 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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