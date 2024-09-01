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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1797 года IJ (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1797 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1797 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1797
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1797 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 364 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 2900 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1797 IJ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2372 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Перу 8 эскудо 1797 IJ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1490 $
Цена в валюте аукциона 1382 EUR
Перу 8 эскудо 1797 IJ на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1797 IJ на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1797 IJ на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1797 IJ на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Перу 8 эскудо 1797 IJ на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Перу 8 эскудо 1797 IJ на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1797 IJ на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1797 IJ на аукционе Heritage - October 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1797 IJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1797 IJ на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
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Перу 8 эскудо 1797 IJ на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1797 IJ на аукционе Heritage - August 12, 2021
Перу 8 эскудо 1797 IJ на аукционе Heritage - August 12, 2021
Продавец Heritage
Дата 12 августа 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1797 IJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1797 IJ на аукционе Tosunidis Coin House - September 27, 2020
Продавец Tosunidis Coin House
Дата 27 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1797 IJ на аукционе Tosunidis Coin House - May 27, 2020
Продавец Tosunidis Coin House
Дата 27 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1797 IJ на аукционе Tosunidis Coin House - March 8, 2020
Продавец Tosunidis Coin House
Дата 8 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1797 IJ на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1797 IJ на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1797 IJ на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1797 IJ на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Перу 8 эскудо 1797 IJ на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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